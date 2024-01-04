​Гренландское дерби прошли при минус шести градусах и определило местного чемпиона

В последний день прошлого года в Гренландии состоялось местное дерби, традиционно проходящее 31 декабря и определяющее местного футбольного чемпиона - как ни странно, в Гренландии также проводят свой чемпионат.

В этот раз, однако, были значительные перемены, вызванные глобальным потеплением - если обычная температура в день таких матчей была не выше минус двенадцати, то на сей раз «лишь» минус шесть. «Б-67 Нуук» обыграл со счетом 3:2 «ГСС Нуук Гренландия» и обеспечил себе титул чемпиона Гренландии.

«Б-67» стал чемпионом в четырнадцатый раз, в то время как их оппонент выигрывал высший титул только шесть раз.