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​Гренландское дерби прошли при минус шести градусах и определило местного чемпиона

04 Января 2024 • 01:20 Комментировать

В последний день прошлого года в Гренландии состоялось местное дерби, традиционно проходящее 31 декабря и определяющее местного футбольного чемпиона - как ни странно, в Гренландии также проводят свой чемпионат.

В этот раз, однако, были значительные перемены, вызванные глобальным потеплением - если обычная температура в день таких матчей была не выше минус двенадцати, то на сей раз «лишь» минус шесть. «Б-67 Нуук» обыграл со счетом 3:2 «ГСС Нуук Гренландия» и обеспечил себе титул чемпиона Гренландии.

«Б-67» стал чемпионом в четырнадцатый раз, в то время как их оппонент выигрывал высший титул только шесть раз.  


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Евро-Футбол.Ру,
Гренландия
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