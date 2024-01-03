​Калинич вернулся в «Хайдук» на зарплату… в 1 евро!

Нападающий Никола Калинич снова стал игроком «Хайдука», о чём в социальных сетях рассказывает инсайдер Фабрицио Романо. Футболист с лета пребывал в статусе свободного агента, а теперь он подписал контракт с родным клубом на пять месяцев. Любопытно, что зарплата Калинича составит 1 евро! Информацию подтвердил директор клуба Миндаугас Николичюс.

«Никола возвращается с одной целью – помочь «Хайдуку» завоевать титул спустя 19 лет», - сказал Миндаугас Николичюс.

В пятницу Никола Калинич отпразднует свой 36-й день рождения. Хорват известен главным образом по выступлениям за европейские клубы, в частности за «Фиорентину» и «Милан».