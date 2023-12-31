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​Дракслер перевернул ход матча в Катаре, выйдя на замену

31 Декабря 2023 • 16:35 Комментировать

Удачно сыграл в очередном туре катарского чемпионата Юлиан Дракслер, бывший футболист «ПСЖ». Он вышел на замену в игре своего клуба «Аль-Али» он вышел на замену и смог переломить ход непросто складывавшегося матча. Это случилось в игре против «Аль-Маркия».

Команда Дракслера проигрывала со счетом 0:1, но с появлением Юлиана ее игра изменилась и в итоге она выиграла со счетом 4:1, а сам немецкий футболист поставил точку на 73-й минуте, забив эффектный гол.

Он принял мяч в штрафной площади после стремительной контратаки своего клуба, обыграл двоих защитников и вратаря, после чего пяткой отправил мяч в сетку ворот.


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Евро-Футбол.Ру,
Юлиан Дракслер Аль-Ахли Доха чемпионат Катара ещё теги
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