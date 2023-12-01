​В чемпионате Танзании забили гол на зависть самому Гарначо

Если после гола аргентинца Алехандро Гарначо в чемпионате Англии вы сочли, что увидели лучший гол года, то вам точно стоит посмотреть мяч, забитый в чемпионате Танзании. Местный талант по имени Кипре Жуниор, уже много раз радовавший танзанийских поклонников футбола красивыми голами, соорудил очередной шедевр в матче своего клуба «Азам» против «Мтибвы Шугар».

Кипре подобрал мяч на своей половине поля, пробежал более пятидесяти метров, а затем с острого угла, из-за пределов штрафной, в стиле Федерико Димарко или Алессандро Флоренци (помните его сумасшедший гол «Барселоне» в Лиге чемпионов?) пробил в дальний угол. Просмотреть можно с третьей минуты.