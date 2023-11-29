​Луческу посетил дерби Бухареста, но оно категорически ему не понравилось

Румынский специалист Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» и решил посмотреть у себя на родине игру другого «Динамо» - бухарестского. Его бывший клуб как раз сыграл с принципиальным соперником - «Стяуа», известной нынче как «ФКСБ».

Гол Флоринела Комана на 52-й минуте склонил ход встречи в сторону «ФКСБ», ну а игра «Динамо» произвела на Луческу столь тягостное впечатление, что он, не дожидаясь окончания игры, покинул стадион.

-Это не футбол и это не дерби. Никто тут не заслуживает победы, - цитирует слова Луческу derbyderbyderby.it.

Луческу выступал за «Динамо» с 1963 по 1977 год, а также тренировал клуб с 1985 по 1990 год.