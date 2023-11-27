«Аль-Наср» из Дубая (ОАЭ) объявил о назначении Альфреда Шрёдера на должность главного тренера команды. На какой срок рассчитан контракт 51-летнего нидерландского специалиста, в публикации клуба в социальных сетях не уточняется.

Ранее Шрёдер работал в другом клубе из ОАЭ – в «Аль-Айне». Ещё раньше этот специалист потрудился в Европе в ряде клубов, в частности в «Аяксе».

«Аль-Наср» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ.

Стоит отметить, что во всём мире сейчас обсуждают другой «Аль-Наср» - из Саудовской Аравии. В той команде выступает звёздный Криштиану Роналду.