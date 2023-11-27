Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​Шрёдер возглавил «Аль-Наср» - но не тот, где играет Роналду официально

27 Ноября 2023 • 14:25 Комментировать

«Аль-Наср» из Дубая (ОАЭ) объявил о назначении Альфреда Шрёдера на должность главного тренера команды. На какой срок рассчитан контракт 51-летнего нидерландского специалиста, в публикации клуба в социальных сетях не уточняется.

Ранее Шрёдер работал в другом клубе из ОАЭ – в «Аль-Айне». Ещё раньше этот специалист потрудился в Европе в ряде клубов, в частности в «Аяксе».

«Аль-Наср» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ.

Стоит отметить, что во всём мире сейчас обсуждают другой «Аль-Наср» - из Саудовской Аравии. В той команде выступает звёздный Криштиану Роналду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Альфред Шрёдер Аль-Наср Дубай
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Уэльс (до 17 лет) (жен) Уэльс (до 17 лет) (жен)
Казахстан (до 17 лет) (жен) Казахстан (до 17 лет) (жен)
1
0
Видео
Окончен
Андорра (до 17 лет) (жен) Андорра (до 17 лет) (жен)
Израиль (до 17 лет) (жен) Израиль (до 17 лет) (жен)
0
7
Видео
27.11.23 в 16:00
Фарерские острова (до 17 лет) (жен) Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
Albania U17 W
Видео
27.11.23 в 16:30
Сербия (до 17 лет) (жен) Сербия (до 17 лет) (жен)
Латвия (до 17 лет) (жен) Латвия (до 17 лет) (жен)
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
14:25 · Другое
​Шрёдер возглавил «Аль-Наср» - но не тот, где играет Роналду официально
24 Ноября
22:35 · Другое
Конте рассказал, при каком условии вернётся к работе
23 Ноября
18:05 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев прокомментировал расставание с «Санта-Коломой»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев покинул клуб из Андорры официально
00:41 · Другое
Кафу назвал проблему современных крайних защитников
17 Ноября
04:44 · Другое
​«Вележ» неожиданно разгромил «Зриньски» в мостарском дерби видео
02:54 · Другое
​Бывшего игрока хорватской сборной упекут в тюрьму за неуплату алиментов «Мисс Хорватии-1995»
16 Ноября
02:48 · Другое
Креспо стал тренером «Аль-Айна»
15 Ноября
22:48 · Другое
Бывший игрок исландской сборной содержит лучший отель в своей стране 1
20:19 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Оренбурга» рассказал о зарплатах в чемпионате Боснии и Герцеговины
00:27 · Другое
Алекс Сонг объявил о завершении карьеры
14 Ноября
21:34 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили рассказал, почему так рано закончил карьеру
20:39 · Россия. Премьер-лига
Радич уверен, что Кержаков ещё может поработать в Сербии
18:28 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «В Грузии – футбольный бум, академии страны переполнены»
02:02 · Другое
Петржела прокомментировал уход Кержакова из сербского клуба
Все новости
Рекомендуем