Конте рассказал, при каком условии вернётся к работе

Рулевой Антонио Конте поделился мыслями о потенциальном возвращении к тренерской работе.

Итальянец остаётся «свободным агентом» с весны текущего года – в марте он покинул английский «Тоттенхэм». По слухам, в назначении 54-летнего наставника был заинтересован «Наполи», однако тот отказался от предложенной возможности.

«Возвращение к работе? Если речь будет идти о чём-то важном, что даст мне правильную мотивацию, то я, конечно, вернусь.

Я был хорошим футболистом, но я достиг этого благодаря упорному труду, настойчивости и желаю совершенствоваться. Будучи тренером, я осознаю наличие у себя талантов, которых не было у Конте-игрока», – цитирует Football Italia Конте.