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Конте рассказал, при каком условии вернётся к работе

24 Ноября 2023 • 22:35 Комментировать

Рулевой Антонио Конте поделился мыслями о потенциальном возвращении к тренерской работе.

Итальянец остаётся «свободным агентом» с весны текущего года – в марте он покинул английский «Тоттенхэм». По слухам, в назначении 54-летнего наставника был заинтересован «Наполи», однако тот отказался от предложенной возможности.

«Возвращение к работе? Если речь будет идти о чём-то важном, что даст мне правильную мотивацию, то я, конечно, вернусь.

Я был хорошим футболистом, но я достиг этого благодаря упорному труду, настойчивости и желаю совершенствоваться. Будучи тренером, я осознаю наличие у себя талантов, которых не было у Конте-игрока», – цитирует Football Italia Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте
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