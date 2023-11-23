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«Црвена Звезда» и «Партизан» - главные «мудаки» футбольной Европы

23 Ноября 2023 • 07:27 Комментировать (1)

Любопытным наблюдением поделились CIES и платформа Wyscout - оказывается, самым техничным в Европе можно назвать вовсе не чемпионат Испании или Англии, как вы могли подумать, а чемпионат... Сербии!

Дело в том, что там выступают две команды, занимающие первые места в Европе по среднему количеству обводок за матч. Помните, как неодобрительно гудела ребятня, если в дворовом футболе находился «мудак» - человек, который любил «мудиться», то есть держать мяч при себе и пытаться довести его до ворот без помощи партнеров по команде.

Так вот, согласно статистике, «Црвена Звезда» и «Партизан» сплошь состоят из таких «мудаков» - игроки первой совершают в среднем по 23,9 успешных попыток обвода игрока соперника за матч, показатель «Партизана» - 21,2. Между ними расположились загребское «Динамо» и швейцарский «Сент-Галлен».

И лишь на пятом месте первый из грандов - «Бавария», игроки которой в среднем совершают по 20,9 обводок за матч. «Барселона» занимает шестое место - 20,8.
 

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Партизан Црвена Звезда Динамо Загреб Санкт-Галлен чемпионат Сербии ещё теги
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23 Ноября 2023 в 07:44
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