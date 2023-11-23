Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Кафу назвал проблему современных крайних защитников

23 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать

Бывший правый защитник Кафу считает, что в современном футболе ограничивают потенциал игроков фланга обороны.

Легендарный бразилец был известен своей техникой и атакующими умениями, которые, как он признался, были отточены на тренировках.

«После тренировок я занимался дополнительно, совершая более 150 подач в штрафную. Сейчас фитнес-тренеры просто не позволяют игрокам проводить такие занятия. Думаю, по этой причине мы вряд ли увидим нового Дани Алвеса, нового Роберто Карлоса или нового Кафу», – цитирует Transfer News Live двукратного чемпиона мира, отыгравшего 143 матча за сборную Бразилии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кафу Дани Алвес Роберто Карлос ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.11.23 в 07:00
Альбирекс Ниигата (жен) Альбирекс Ниигата (жен)
Вегальта Сендай (жен) Вегальта Сендай (жен)
Видео
23.11.23 в 08:00
Санфречче Хиросима Регина (жен) Санфречче Хиросима Регина (жен)
Эльфен Саитама (жен) Эльфен Саитама (жен)
Видео
23.11.23 в 08:00
НТВ Белеза (жен) НТВ Белеза (жен)
Урава (жен) Урава (жен)
Видео
23.11.23 в 08:00
Нодзима Стелла (жен) Нодзима Стелла (жен)
ДЖЕФ (жен) ДЖЕФ (жен)
Видео
23.11.23 в 08:00
Серезо Осака (жен) Серезо Осака (жен)
АС Нагано Парсейро (жен) АС Нагано Парсейро (жен)
Видео
23.11.23 в 14:00
Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024
онлайн-трансляция онлайн-трансляция
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
00:41 · Другое
Кафу назвал проблему современных крайних защитников
17 Ноября
04:44 · Другое
​«Вележ» неожиданно разгромил «Зриньски» в мостарском дерби видео
02:54 · Другое
​Бывшего игрока хорватской сборной упекут в тюрьму за неуплату алиментов «Мисс Хорватии-1995»
16 Ноября
02:48 · Другое
Креспо стал тренером «Аль-Айна»
15 Ноября
22:48 · Другое
Бывший игрок исландской сборной содержит лучший отель в своей стране 1
20:19 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Оренбурга» рассказал о зарплатах в чемпионате Боснии и Герцеговины
00:27 · Другое
Алекс Сонг объявил о завершении карьеры
14 Ноября
21:34 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили рассказал, почему так рано закончил карьеру
20:39 · Россия. Премьер-лига
Радич уверен, что Кержаков ещё может поработать в Сербии
18:28 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «В Грузии – футбольный бум, академии страны переполнены»
02:02 · Другое
Петржела прокомментировал уход Кержакова из сербского клуба
13 Ноября
02:45 · Другое
​«Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд чемпионата Австрии, установленный ещё в конце 80-х
02:09 · Другое
​«Мальмё» стал чемпионом Швеции благодаря двум дополнительным голам
11 Ноября
20:03 · Другое
​В Албании футболист умер после сердечного приступа во время матча
02:29 · Италия. Серия А
Алексис Санчес решил, где хочет продолжить карьеру слухи
Все новости
Рекомендуем