Кафу назвал проблему современных крайних защитников

Бывший правый защитник Кафу считает, что в современном футболе ограничивают потенциал игроков фланга обороны.

Легендарный бразилец был известен своей техникой и атакующими умениями, которые, как он признался, были отточены на тренировках.

«После тренировок я занимался дополнительно, совершая более 150 подач в штрафную. Сейчас фитнес-тренеры просто не позволяют игрокам проводить такие занятия. Думаю, по этой причине мы вряд ли увидим нового Дани Алвеса, нового Роберто Карлоса или нового Кафу», – цитирует Transfer News Live двукратного чемпиона мира, отыгравшего 143 матча за сборную Бразилии.