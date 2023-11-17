Дерби Мостара считается одним из самых принципиальных в Европе, хотя об этом знают далеко не все любители футбола. Пару дней назад оно состоялось снова - и принесло неожиданный результат. «Вележ», клуб боснийских мусульман, забил три безответных мяча «Зриньски» - клубу хорватских националистов, в последние годы добившемуся больших успехов на внутренней арене. Причем дубль сделал грузинский легионер «Вележа» Георгий Гуляшвили.

Это была первая победа «Вележа» в мостарском дерби с августа 2020 года, при этом, надо заметить, команды играют по три-четыре раза за календарный год. Матч, разумеется, не мог пройти в спокойной обстановке - его дважды прерывали, сперва из-за потасовки между игроками, а затем из-за хулиганской выходки поклонников «Вележа».

Они развернули баннер, в котором напомнили хорватам о сотрудничестве с Гитлером, нарисовав свастику, букву U (Усташи), еврейскую шестиконечную звезду - и мужской половой орган. В общем, все в лучших традициях общества, где футбол чрезвычайно сильно завязан на историю и политику.