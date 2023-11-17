Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​«Вележ» неожиданно разгромил «Зриньски» в мостарском дерби видео

17 Ноября 2023 • 04:44 Комментировать

Дерби Мостара считается одним из самых принципиальных в Европе, хотя об этом знают далеко не все любители футбола. Пару дней назад оно состоялось снова - и принесло неожиданный результат. «Вележ», клуб боснийских мусульман, забил три безответных мяча «Зриньски» - клубу хорватских националистов, в последние годы добившемуся больших успехов на внутренней арене. Причем дубль сделал грузинский легионер «Вележа» Георгий Гуляшвили.

Это была первая победа «Вележа» в мостарском дерби с августа 2020 года, при этом, надо заметить, команды играют по три-четыре раза за календарный год. Матч, разумеется, не мог пройти в спокойной обстановке - его дважды прерывали, сперва из-за потасовки между игроками, а затем из-за хулиганской выходки поклонников «Вележа».

Они развернули баннер, в котором напомнили хорватам о сотрудничестве с Гитлером, нарисовав свастику, букву U (Усташи), еврейскую шестиконечную звезду - и мужской половой орган. В общем, все в лучших традициях общества, где футбол чрезвычайно сильно завязан на историю и политику.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зриньски Вележ чемпионат Боснии и Герцеговины ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.11.23 в 21:00
Тромсё (жен) Тромсё (жен)
Колботн (жен) Колботн (жен)
Видео
18.11.23 в 06:10
Вегальта Сендай (жен) Вегальта Сендай (жен)
ИНАК Кобе (жен) ИНАК Кобе (жен)
Видео
18.11.23 в 07:00
ДЖЕФ (жен) ДЖЕФ (жен)
НТВ Белеза (жен) НТВ Белеза (жен)
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
04:44 · Другое
​«Вележ» неожиданно разгромил «Зриньски» в мостарском дерби видео
02:54 · Другое
​Бывшего игрока хорватской сборной упекут в тюрьму за неуплату алиментов «Мисс Хорватии-1995»
16 Ноября
02:48 · Другое
Креспо стал тренером «Аль-Айна»
15 Ноября
22:48 · Другое
Бывший игрок исландской сборной содержит лучший отель в своей стране 1
20:19 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Оренбурга» рассказал о зарплатах в чемпионате Боснии и Герцеговины
00:27 · Другое
Алекс Сонг объявил о завершении карьеры
14 Ноября
21:34 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили рассказал, почему так рано закончил карьеру
20:39 · Россия. Премьер-лига
Радич уверен, что Кержаков ещё может поработать в Сербии
18:28 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «В Грузии – футбольный бум, академии страны переполнены»
02:02 · Другое
Петржела прокомментировал уход Кержакова из сербского клуба
13 Ноября
02:45 · Другое
​«Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд чемпионата Австрии, установленный ещё в конце 80-х
02:09 · Другое
​«Мальмё» стал чемпионом Швеции благодаря двум дополнительным голам
11 Ноября
20:03 · Другое
​В Албании футболист умер после сердечного приступа во время матча
02:29 · Италия. Серия А
Алексис Санчес решил, где хочет продолжить карьеру слухи
10 Ноября
18:19 · Россия. Премьер-лига
Морозов может покинуть «Бейтар» из-за военных действий
Все новости
Рекомендуем