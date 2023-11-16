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Креспо стал тренером «Аль-Айна»

16 Ноября 2023 • 02:48 Комментировать

Как мы уже сообщали неделю тому назад, бывший нападающий «Пармы», «Лацио» и миланского «Интера», аргентинец Эрнан Креспо, нашел себе работу в Катаре. И теперь «Аль-Айн» подтвердил контракт с Креспо официально - он заменит бывшего наставника амстердамского «Аякса» Альфреда Шредера, который лишился своей работы по той же причине, что и в Нидерландах - плохие результаты.

- Аргентинский специалист Эрнан Креспо прибыл в Катар для того, чтобы поставить свою подпись под контрактом с «Аль-Айном», - заявила пресс-служба катарского клуба.

Ранее Креспо тренировал в Бахрейне местный «Аль-Духаиль».


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Евро-Футбол.Ру,
Эрнан Креспо Аль-Айн чемпионат Катара ещё теги
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