Креспо стал тренером «Аль-Айна»

Как мы уже сообщали неделю тому назад, бывший нападающий «Пармы», «Лацио» и миланского «Интера», аргентинец Эрнан Креспо, нашел себе работу в Катаре. И теперь «Аль-Айн» подтвердил контракт с Креспо официально - он заменит бывшего наставника амстердамского «Аякса» Альфреда Шредера, который лишился своей работы по той же причине, что и в Нидерландах - плохие результаты.

- Аргентинский специалист Эрнан Креспо прибыл в Катар для того, чтобы поставить свою подпись под контрактом с «Аль-Айном», - заявила пресс-служба катарского клуба.

Ранее Креспо тренировал в Бахрейне местный «Аль-Духаиль».