Бывший игрок исландской сборной содержит лучший отель в своей стране

Бывший исландский футболист Херманн Хрейдарссон, выступавший в прошлом в английской Премьер-лиге и проведший 89 матчей за сборную своей страны, преуспевает в гостиничном бизнесе. Еще в 2011 году Хрейдарссон уговорил своего приятеля, бывшего игрока «Барселоны» Эйдура Гудьонсена, стать совладельцем гостинцы в Рейкьявике.

Умелое управление и вложения в бизнес сделали Stracta Hotel эталонным для исландской столицы. И это несмотря на цены - от 145 до 570 евро за ночь, это не отпугивает туристов, ведь, помимо всяких спа и ресторанов (там цены, кстати, тоже кусаются - гамбургер за 20 евро, к примеру), они могут наслаждаться прекрасным видом на вулкан Эйяфьядлайёкюдль - тот самый, из-за которого «Барселона» в 2010 проиграла в полуфинале Лиги чемпионов миланскому «Интеру».