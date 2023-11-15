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Бывший игрок исландской сборной содержит лучший отель в своей стране

15 Ноября 2023 • 22:48 Комментировать (1)

Бывший исландский футболист Херманн Хрейдарссон, выступавший в прошлом в английской Премьер-лиге и проведший 89 матчей за сборную своей страны, преуспевает в гостиничном бизнесе. Еще в 2011 году Хрейдарссон уговорил своего приятеля, бывшего игрока «Барселоны» Эйдура Гудьонсена, стать совладельцем гостинцы в Рейкьявике.

Умелое управление и вложения в бизнес сделали Stracta Hotel эталонным для исландской столицы. И это несмотря на цены - от 145 до 570 евро за ночь, это не отпугивает туристов, ведь, помимо всяких спа и ресторанов (там цены, кстати, тоже кусаются - гамбургер за 20 евро, к примеру), они могут наслаждаться прекрасным видом на вулкан Эйяфьядлайёкюдль - тот самый, из-за которого «Барселона» в 2010 проиграла в полуфинале Лиги чемпионов миланскому «Интеру».


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Евро-Футбол.Ру,
Эйдур Гудьонсен Херманн Хрейдарссон
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Комментарии (1)
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White_Shark
15 Ноября 2023 в 22:57
Прямо-таки из-за вулкана проиграла Барса в 2010)))
Но если и так, то это им карма за 2009 прилетела) вулкан узнал, что эти чудики в полуфинале, и такой: "не, это должен кто-то остановить, баах!"
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