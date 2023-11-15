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Алекс Сонг объявил о завершении карьеры

15 Ноября 2023 • 00:27 Комментировать

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» Алекс Сонг решил завершить игровую карьеру.

36-летний камерунец объявил о своём решении посредством социальных сетей. Его последним клубом был «Арта/Солар7» из Джибути.

«С большой грустью вынужден сообщить, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. Моё путешествие началось в Яунде, где я играл босиком на твёрдом покрытии, и этот опыт наполнил меня силами и решимостью.

Мне казалось, что я совершил чудо, когда перешёл в «Бастию», но это было только начало, ведь в дальнейшем я выступал за «Арсенал» и «Барселону» – два величайших клуба. Конечно, «Чарльтон», «Вест Хэм», «Рубин», «Сьон» и «Арта/Солар7» тоже навсегда останутся в моём сердце», – написал Сонг.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Сонг
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