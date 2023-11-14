Петржела прокомментировал уход Кержакова из сербского клуба

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался об отставке Александра Кержакова с тренерского поста сербского «Спартака».

«Я верю в Александра. Я тоже долго учился тренерскому делу и оставался на профессиональном уровне 38 лет», — приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс». Также Петржела отметил, что увольнение не сломает Кержакова, которого Властимил назвал упорным человеком.

Напомним, что Александр Кержаков покинул пост наставника «Спартака» после поражения от «Явор Иваницы». После 15-ти туров клуб из Суботицы занимает 11-е место в турнирной таблице сербского чемпионата.