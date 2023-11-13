​«Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд чемпионата Австрии, установленный ещё в конце 80-х

В очередном туре австрийского чемпионата «Ред Булл Зальцбург» сыграл на выезде вничью с «Аустрией», команды забить друг другу не смогли. Для участника Лиги чемпионов и гегемона австрийского футбола в последние годы это был уже двадцать третий выездной матч кряду в рамках австрийского чемпионата, в котором команда не проигрывает.

Таким образом, «Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд австрийской Бундеслиги, который был установлен «Ваккр-Инсбруком» в период с октября 1988 года по февраль 1990 года - тогда команда Эрнста Хаппеля также не проигрывала в 23 выездных матчах чемпионата кряду.