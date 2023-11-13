Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​«Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд чемпионата Австрии, установленный ещё в конце 80-х

13 Ноября 2023 • 02:45 Комментировать

В очередном туре австрийского чемпионата «Ред Булл Зальцбург» сыграл на выезде вничью с «Аустрией», команды забить друг другу не смогли. Для участника Лиги чемпионов и гегемона австрийского футбола в последние годы это был уже двадцать третий выездной матч кряду в рамках австрийского чемпионата, в котором команда не проигрывает.

Таким образом, «Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд австрийской Бундеслиги, который был установлен «Ваккр-Инсбруком» в период с октября 1988 года по февраль 1990 года - тогда команда Эрнста Хаппеля также не проигрывала в 23 выездных матчах чемпионата кряду.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аустрия Ред Булл Зальцбург чемпионат Австрии ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Феррокарриль Мидланд Феррокарриль Мидланд
Спортиво Итальяно Спортиво Итальяно
1
0
Видео
Окончен
Депортиво Линьерс Депортиво Линьерс
Хусто Хосе де Уркиса Хусто Хосе де Уркиса
1
1
Видео
13.11.23 в 13:00
Греция (до 17 лет) (жен) Греция (до 17 лет) (жен)
Беларусь (до 17 лет) (жен) Беларусь (до 17 лет) (жен)
Видео
13.11.23 в 16:00
Дания (до 17 лет) (жен) Дания (до 17 лет) (жен)
Швеция (до 17 лет) (жен) Швеция (до 17 лет) (жен)
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
02:45 · Другое
​«Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд чемпионата Австрии, установленный ещё в конце 80-х
02:09 · Другое
​«Мальмё» стал чемпионом Швеции благодаря двум дополнительным голам
11 Ноября
20:03 · Другое
​В Албании футболист умер после сердечного приступа во время матча
02:29 · Италия. Серия А
Алексис Санчес решил, где хочет продолжить карьеру слухи
10 Ноября
18:19 · Россия. Премьер-лига
Морозов может покинуть «Бейтар» из-за военных действий
13:21 · Россия. Премьер-лига
Эракович назвал главных сербских звёзд футбола
13:08 · Россия. Премьер-лига
Эракович: «Станкович буквально сделал мою карьеру»
09 Ноября
15:07 · Другое
​В Израиле футболиста отстранили от команды из-за призыва его супруги к миру
05 Ноября
23:00 · Россия. Премьер-лига
Башкиров голом помог своему финскому клубу попасть в Лигу конференций
24 Октября
17:45 · Россия. Премьер-лига
Селюк объяснил, почему у российских игроков «идёт» на Кипре и в Греции
23 Октября
19:01 · Россия. Премьер-лига
Названы самые дорогостоящие грузинские игроки в мире
22 Октября
23:23 · Другое
​Норвежское дерби - фанаты «Лиллестрема» «повесили» главного тренера «Валеренги»
16 Октября
03:14 · Другое
Верратти рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру
15 Октября
18:32 · Россия. Премьер-лига
Солтмурад Бакаев был удивлён переходу своего брата в команду из ОАЭ
14 Октября
19:24 · Другое
Наставник «Ариса» — о Кокорине: Саня знает сам, что к нему особенные требования
Все новости
Рекомендуем