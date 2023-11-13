​«Мальмё» стал чемпионом Швеции благодаря двум дополнительным голам

В Швеции закончился чемпионат этой страны, там играют по системе «весна-осень», и в третий раз за последние четыре года чемпионом страны стал «Мальме». В этот раз клубу откровенно повезло - «Мальме» закончил сезон с абсолютно равными показателями с клубом «Эльфсборг», обе команды выиграли по 20 матчей, четырежды сыграли вничью и потерпели по шесть поражений.

Все решила разница мячей - она оказалась лучше у «Мальме», но всего лишь на два забитых гола. Третье место занял «Хекен» - он отстал от пары лидеров на семь очков. Известные в прошлом «АИК» и «Гетеборг» вновь провалились - первый занял одиннадцатое место, второй - тринадцатое.