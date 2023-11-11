​В Албании футболист умер после сердечного приступа во время матча

Субботний матч чемпионата Албании между командами «Эгнатия» и «Партизани» обернулся трагедией. По ходу первого тайма при счёте 1:1 сознание потерял ганский нападающий Рафаэль Двамена. Как сообщает Футбольная ассоциация Ганы, футболист перенёс сердечный приступ. В экстренном порядке Двамена был доставлен в больницу, но спасти спортсмена не удалось – он скончался. Рафаэлю было всего лишь 28 лет…

Рафаэль Двамена в 2017-2018 годах провёл восемь матчей за национальную сборную Ганы. В этих играх нападающий записал на свой счёт два гола.

Отметим, что матч «Эгнатия» - «Партизани» доигран не был.