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​В Албании футболист умер после сердечного приступа во время матча

11 Ноября 2023 • 20:03 Комментировать

Субботний матч чемпионата Албании между командами «Эгнатия» и «Партизани» обернулся трагедией. По ходу первого тайма при счёте 1:1 сознание потерял ганский нападающий Рафаэль Двамена. Как сообщает Футбольная ассоциация Ганы, футболист перенёс сердечный приступ. В экстренном порядке Двамена был доставлен в больницу, но спасти спортсмена не удалось – он скончался. Рафаэлю было всего лишь 28 лет…

Рафаэль Двамена в 2017-2018 годах провёл восемь матчей за национальную сборную Ганы. В этих играх нападающий записал на свой счёт два гола.

Отметим, что матч «Эгнатия» - «Партизани» доигран не был.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Двамена
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