​В Израиле футболиста отстранили от команды из-за призыва его супруги к миру

Атакующий полузащитник «Маккаби» из Хайфы Диа Саба был отстранён от работы с командой. Об этом на своих страницах рассказывает испанская газета Marca.

По информации источника, причиной отстранения стала публикация супруги 30-летнего футболиста в социальных сетях. Девушка разместила на своей страничке призыв к миру на Ближнем Востоке. Фанаты «Маккаби» возмутились этой публикацией, и Саба был отстранён по решению клуба.

Диа Саба пополнил состав «Маккаби» (Хайфа) в конце января текущего года. Пять лет назад интерес к этому футболисту приписывали «Рубину».

Отметим, что «Маккаби» из Хайфы сейчас выступает на групповой стадии Лиги Европы.