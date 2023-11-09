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​В Израиле футболиста отстранили от команды из-за призыва его супруги к миру

09 Ноября 2023 • 15:07 Комментировать

Атакующий полузащитник «Маккаби» из Хайфы Диа Саба был отстранён от работы с командой. Об этом на своих страницах рассказывает испанская газета Marca.

По информации источника, причиной отстранения стала публикация супруги 30-летнего футболиста в социальных сетях. Девушка разместила на своей страничке призыв к миру на Ближнем Востоке. Фанаты «Маккаби» возмутились этой публикацией, и Саба был отстранён по решению клуба.

Диа Саба пополнил состав «Маккаби» (Хайфа) в конце января текущего года. Пять лет назад интерес к этому футболисту приписывали «Рубину».

Отметим, что «Маккаби» из Хайфы сейчас выступает на групповой стадии Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Маккаби Хайфа Диа Саба
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