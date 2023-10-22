​Норвежское дерби - фанаты «Лиллестрема» «повесили» главного тренера «Валеренги»

Если вы считали, что норвежский футбол лишен своей страсти и спокоен, как сытый белый медведь, то это ошибочное предтавление. Там тоже есть свои кровные счеты.

Гейр Бакке, наставник «Валеренги», в прошлом три года отработал в «Лиллестреме», и сейчас ему пришлось сыграть против своего бывшего клуба в дерби Осло. И фанаты «Лиллестрема» встретили «предателя» должным образом, вывесив большой транспарант со стилистическим изображением повешенного тренера с денежным мешком в руках.

Вдобавок, «Лиллестрем» еще и выиграл с счетом 2:0, так что дерби норвежской столицы для Бакке явно не сложилось. Ну а посмотреть на транспарант можно в видео.