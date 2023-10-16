Верратти рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру

Полузащитник катарского «Аль-Араби» Марко Верратти поделился планами на будущее.

Итальянец переехал в Катар в сентябре после 11 лет выступлений за «Пари Сен-Жермен». 30-летний хавбек не входил в планы наставника парижан Луиса Энрике, что и стало основной причиной продажи.

Сам Верратти признался, что в будущем рассчитывает вернуться в «Пескару», в которой начинал карьеру: «Я верю, что перед уходом из футбола вернусь домой, чтобы поиграть за «Пескару». Я хочу сделать это для семьи и друзей. Сейчас я регулярно смотрю матчи команды по телевизору», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова игрока.

Марко Верратти находился в системе «Пескары» с 2005 года, а в 2012 году был продан в «ПСЖ».