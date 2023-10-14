Наставник «Ариса» — о Кокорине: Саня знает сам, что к нему особенные требования

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина.

Специалист отметил, что форвард знает, что у нему особенные требования, поэтому от с него другой спрос и ожидания от всего общества.

«Когда мы вместе это почувствуем, тогда уже будем ожидать от него и требовать самого большего. Пока тяжело это делать, потому что у него действительно есть небольшой дискомфорт, это надо учитывать и мы это делаем. У нас есть время, мы вместе к этому придем», - приводит слова Шпилевского Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.