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Наставник «Ариса» — о Кокорине: Саня знает сам, что к нему особенные требования

14 Октября 2023 • 19:24 Комментировать

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина.

Специалист отметил, что форвард знает, что у нему особенные требования, поэтому от с него другой спрос и ожидания от всего общества. 

«Когда мы вместе это почувствуем, тогда уже будем ожидать от него и требовать самого большего. Пока тяжело это делать, потому что у него действительно есть небольшой дискомфорт, это надо учитывать и мы это делаем. У нас есть время, мы вместе к этому придем», - приводит слова Шпилевского Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Алексей Шпилевский Арис Лимассол
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