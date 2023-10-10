​Стало известно, как бесплатно попасть на ближайшие матчи с участием «Спартака»

Телеграм-канал «Фратрия» рассказал, как бесплатно можно будет посетить ближайшие матчи с участием «Спартака». На своей странице коллектив разместил график матчей с участием «красно-белых» и подробный способ получения бесплатных билетов.

Пляжный «Спартак» сыграет свой ближайший матч уже в четверг, 12 октября. Команда примет участие в Московском международном кубке. Все встречи данного турнира пройдут на МСК «ЦСКА Арена». Соперниками «красно-белых» станут ЦОР (Беларусь), встреча запланирована на 12 октября 16:30 по мск. Следующая игра пройдёт 13 октября в 19:30 по московскому времени и будет против «Гользапуша» (Иран), а на 14 октября запланирован матч против ЦСКА.