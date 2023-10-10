Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​Стало известно, как бесплатно попасть на ближайшие матчи с участием «Спартака»

10 Октября 2023 • 16:30 Комментировать

Телеграм-канал «Фратрия» рассказал, как бесплатно можно будет посетить ближайшие матчи с участием «Спартака». На своей странице коллектив разместил график матчей с участием «красно-белых» и подробный способ получения бесплатных билетов.

 

 

Пляжный «Спартак» сыграет свой ближайший матч уже в четверг, 12 октября. Команда примет участие в Московском международном кубке. Все встречи данного турнира пройдут на МСК «ЦСКА Арена». Соперниками «красно-белых» станут ЦОР (Беларусь), встреча запланирована на 12 октября 16:30 по мск. Следующая игра пройдёт 13 октября в 19:30 по московскому времени и будет против «Гользапуша» (Иран), а на 14 октября запланирован матч против ЦСКА.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пляжный Футбол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.10.23 в 21:00
Универсидад Сан-Мартин Универсидад Сан-Мартин
Альянса Универсидад Альянса Универсидад
Видео
11.10.23 в 14:00
Дания (до 17 лет) Дания (до 17 лет)
Литва (до 17 лет) Литва (до 17 лет)
Видео
11.10.23 в 14:00
Норвегия (до 19 лет) Норвегия (до 19 лет)
Гибралтар (до 19 лет) Гибралтар (до 19 лет)
Видео
11.10.23 в 16:00
Чехия (до 19 лет) Чехия (до 19 лет)
Сан-Марино (до 19 лет) Сан-Марино (до 19 лет)
Видео
11.10.23 в 16:00
Уэльс (до 19 лет) Уэльс (до 19 лет)
Австрия (до 19 лет) Австрия (до 19 лет)
Видео
11.10.23 в 16:00
Грузия (до 17 лет) Грузия (до 17 лет)
Австрия (до 17 лет) Австрия (до 17 лет)
Видео
11.10.23 в 16:00
Исландия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет)
Швейцария (до 17 лет) Швейцария (до 17 лет)
Видео
11.10.23 в 16:00
Финляндия (до 19 лет) Финляндия (до 19 лет)
Румыния (до 19 лет) Румыния (до 19 лет)
Видео
11.10.23 в 16:00
Германия (до 19 лет) Германия (до 19 лет)
Казахстан (до 19 лет) Казахстан (до 19 лет)
Видео
11.10.23 в 17:00
Северная Македония (до 19 лет) Северная Македония (до 19 лет)
Польша (до 19 лет) Польша (до 19 лет)
Видео
11.10.23 в 18:00
Латвия (до 19 лет) Латвия (до 19 лет)
Венгрия (до 19 лет) Венгрия (до 19 лет)
Видео
11.10.23 в 19:00
Англия (до 19 лет) Англия (до 19 лет)
Черногория (до 19 лет) Черногория (до 19 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Октября
16:30 · Другое
​Стало известно, как бесплатно попасть на ближайшие матчи с участием «Спартака»
09 Октября
17:11 · Другое
​«Сараево» расправился с «Железничаром», забив тому три безответных мяча видео
08 Октября
21:01 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин впервые забил в чемпионате Кипра после возвращения
07 Октября
22:02 · Другое
​В Сараево сметают билеты на дерби - первое после ремонта стадиона
21:16 · Другое
​В чемпионате Сербии матч остановили из-за ранения голкипера петардой
03 Октября
21:13 · Другое
Галтье близок к назначению в новый клуб
18:30 · Другое
​Игрок из непризнанного Косово решил исход хорватского дерби
30 Сентября
20:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Кержакова проиграл в чемпионате Сербии участнику еврокубков
28 Сентября
22:02 · Россия. Премьер-лига
Россиянин может сыграть в финале Кубка Норвегии
17:14 · Другое
​В Мексике матч прервала… собака
27 Сентября
12:36 · Другое
В «Аль-Вахде» высказались о дебюте Бакаева
26 Сентября
19:21 · Другое
​Белградское дерби перенесено из-за насилия в Косово и Метохии
25 Сентября
21:54 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Краснодара» Берг попрощался с футболом официально
24 Сентября
00:00 · Другое
​В Албании перенесли дерби, дабы сыграть на лучшем стадионе страны
22 Сентября
22:43 · Англия. Премьер-лига
Гильфи Сигурдссон сыграл в официальном матче впервые за два года
Все новости
Рекомендуем