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​«Сараево» расправился с «Железничаром», забив тому три безответных мяча видео

09 Октября 2023 • 17:11 Комментировать

Первое после перерыва, связанного с реконструкцией стадиона имени Асима Фехратовича Хасе, дерби Сараево подарило зрителям три мяча - и все три записали на свой счет футболисты «Сараево», обыгравшие переживающий не лучшие времена «Железничар».

Не отстали и зрители, устроившие традиционное для балканских стран огненное шоу во время матча.

Победа позволила «Сараево» подняться на второе место в турнирной таблице боснийского чемпионата, а в следующем матче столичному клубу предстоит матч с лидером чемпионата - «Борацем». Это случится восемнадцатого октября, в следующую среду.


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Сараево Железничар чемпионат Боснии и Герцеговины
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