Первое после перерыва, связанного с реконструкцией стадиона имени Асима Фехратовича Хасе, дерби Сараево подарило зрителям три мяча - и все три записали на свой счет футболисты «Сараево», обыгравшие переживающий не лучшие времена «Железничар».

Не отстали и зрители, устроившие традиционное для балканских стран огненное шоу во время матча.

Победа позволила «Сараево» подняться на второе место в турнирной таблице боснийского чемпионата, а в следующем матче столичному клубу предстоит матч с лидером чемпионата - «Борацем». Это случится восемнадцатого октября, в следующую среду.