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​В Сараево сметают билеты на дерби - первое после ремонта стадиона

07 Октября 2023 • 22:02 Комментировать

В воскресенье в Сараево вернется футбол - впервые после долгого перерыва, вызванного ремонтом главной арены страны имени Асима Фехратовича Хасе, между собой встретятся «Железничар» и «Сараево».

Номинальным хозяином встречи выступает «Сараево», поэтому количество билетов для «Железничара» было ограничено тремя тысячами - но половина из них продались уже в первые же часы после начала продаж.

В настоящий момент «Сараево» выступает явно сильнее «Железничара» - команда идет на третьем месте после «Бораца» и «Вележа», а «Железничар» занимает только седьмое место, вдобавок, сыграв на один матч больше, чем «Сараево».


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Евро-Футбол.Ру,
Сараево Железничар чемпионат Боснии и Герцеговины
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