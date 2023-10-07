​В Сараево сметают билеты на дерби - первое после ремонта стадиона

В воскресенье в Сараево вернется футбол - впервые после долгого перерыва, вызванного ремонтом главной арены страны имени Асима Фехратовича Хасе, между собой встретятся «Железничар» и «Сараево».

Номинальным хозяином встречи выступает «Сараево», поэтому количество билетов для «Железничара» было ограничено тремя тысячами - но половина из них продались уже в первые же часы после начала продаж.

В настоящий момент «Сараево» выступает явно сильнее «Железничара» - команда идет на третьем месте после «Бораца» и «Вележа», а «Железничар» занимает только седьмое место, вдобавок, сыграв на один матч больше, чем «Сараево».