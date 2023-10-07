​В чемпионате Сербии матч остановили из-за ранения голкипера петардой

Хулиганские выходки стали причиной остановки матча в чемпионате Сербии - в нем сошлись «Нови-Пазар», клуб из одноименного, населенного преимущественно мусульманским населением, и «Войводина» с севера страны, населенная, помимо сербов, также венграми и румынами.

В силу такой политической подоплеки матч прошел в худших традициях сербского футбола - трибуны быстро вышли из-под контроля, с них понеслись политические речевки, а затем и вполне осязаемые и болезненные предметы.

В голкипера «Войводины» попала петарда, что в итоге вынудило арбитра остановить встречу, сообщает телеграм-канал «О Сербии по-русски».