Галтье близок к назначению в новый клуб

Бывший рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье в скором времени вернётся к работе.

Французский специалист был лишился должности в «ПСЖ» вскоре после окончания сезона-2022/23. Слухи связывали наставника с назначением в «Марсель» и «Наполи», однако, судя по всему, его карьера продолжится за пределами Европы. Согласно свежему отчёту инсайдера Фабрицио Романо, Галтье находится в шаге от назначения на должность главного тренера катарского «Аль-Духаиля». Переговоры находятся на заключительной стадии, и в ближайшее время стороны заключат контракт, если не произойдёт ничего непредвиденного.

В клубе из Дохи Кристоф Галтье сменит недавно уволенного Эрнана Креспо.