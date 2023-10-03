​Игрок из непризнанного Косово решил исход хорватского дерби

Если говорить о гегемоне в своем чемпионате, то в этом вопросе трудно сравниться с загребским «Динамо», выигравшим 17 из последних 18 чемпионатов своей страны.

Но в этом году у «Динамо» не все в порядке - в воскресенье «Динамо» проиграло принципиальному сопернику, «Хайдуку» из Сплита, и теперь уступает ему пять очков, правда, имея при этом матч в запасе.

Исход игры решил гол этнического албанца из непризнанного Косово - на 59-й минуте Эмир Сахити забил единственный гол встречи.

Теперь «Хайдук» сыграет в субботу с «Риекой» - она идет второй, уступая лишь два очка сплитскому клубу