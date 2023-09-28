​В Мексике матч прервала… собака

В Мексике футбольный матч между командами «Алебрихес» и «Дорадо» прерывался в концовке, когда основное время перетекало в дополнительное. На поле высочила собака, которую довольно долго не могли поймать. Животное сначала игралось с мячом, а затем и вовсе смогло схватить его зубами (вероятно сумев прокусить). Собака с мячом в зубах продолжала бегать от сотрудников стадиона по полю, что забавляло публику.

«Дорадос» проиграл этот матч со счётом 0:4. Стоит отметить, что в своё время эту команду тренировал легендарный Диего Марадона. Аргентинец ушёл из жизни в 25 ноября 2020 года.