Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​В Мексике матч прервала… собака

28 Сентября 2023 • 17:14 Комментировать

В Мексике футбольный матч между командами «Алебрихес» и «Дорадо» прерывался в концовке, когда основное время перетекало в дополнительное. На поле высочила собака, которую довольно долго не могли поймать. Животное сначала игралось с мячом, а затем и вовсе смогло схватить его зубами (вероятно сумев прокусить). Собака с мячом в зубах продолжала бегать от сотрудников стадиона по полю, что забавляло публику.

«Дорадос» проиграл этот матч со счётом 0:4. Стоит отметить, что в своё время эту команду тренировал легендарный Диего Марадона. Аргентинец ушёл из жизни в 25 ноября 2020 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мексика Дорадос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.09.23 в 15:00
Malawi W
Seychelles W
Видео
28.09.23 в 17:30
Пакистан (жен)
Лаос (жен)
Видео
29.09.23 в 01:06
AC Port of Spain
Defence Force2
Видео
29.09.23 в 03:06
Данбихолден Данбихолден
Кибао Кибао
2.55 3.05 2.60
Видео
29.09.23 в 12:00
Элленик Элленик
Казуарина Казуарина
Видео
29.09.23 в 14:00
Миндил Эйсес Миндил Эйсес
Дарвин Олимпик Дарвин Олимпик
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
17:14 · Другое
​В Мексике матч прервала… собака
27 Сентября
12:36 · Другое
В «Аль-Вахде» высказались о дебюте Бакаева
26 Сентября
19:21 · Другое
​Белградское дерби перенесено из-за насилия в Косово и Метохии
25 Сентября
21:54 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Краснодара» Берг попрощался с футболом официально
24 Сентября
00:00 · Другое
​В Албании перенесли дерби, дабы сыграть на лучшем стадионе страны
22 Сентября
22:43 · Англия. Премьер-лига
Гильфи Сигурдссон сыграл в официальном матче впервые за два года
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Кержакова победил в чемпионате Сербии второй раз кряду
01:51 · Другое
​Египетский игрок сменил четыре клуба за месяц
20 Сентября
20:42 · Другое
​Иличич отстранён от тренировок в «Мариборе»
19 Сентября
19:39 · Другое
Известен номер Бакаева в клубе из ОАЭ
18 Сентября
21:46 · Россия. Премьер-лига
Источник: Зелимхан Бакаев стал игроком клуба из Абу-Даби 2
19:13 · Франция. Лига 1
Дракслер стал игроком катарского клуба, немцу всего 29 лет официально
17 Сентября
16:02 · Другое
Президент «Спартака» из Суботицы оценил работу Александра Кержакова
15 Сентября
20:58 · Россия. Премьер-лига
Зуев подтвердил свой переход в сербский клуб
17:46 · Испания. Ла Лига
Алькасер стал одноклубником Иньесты официально
Все новости
Рекомендуем