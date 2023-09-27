В «Аль-Вахде» высказались о дебюте Бакаева

Генеральный директор «Аль-Вахда» из Абу-Даби Халид Алхнайе высказался о дебюте российского полузащитника Зелимхана Бакаева.

27-летний футболист появился на поле на 65-й минуте матча чемпионата ОАЭ против команды «Хатта» (1:0).

«Дебют Бакаева получился хорошим. Мы довольны тем, как он сыграл. Надеемся, дальше будет только лучше», - приводит слова Алхнайе Sport24.

Напомним, что Бакаев выступает за команду из ОАЭ до конца нынешнего сезона на правах аренды. Он принадлежит питерскому «Зениту», с которым у него контракт до лета 2025 года.