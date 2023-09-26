Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​Белградское дерби перенесено из-за насилия в Косово и Метохии

26 Сентября 2023 • 19:21 Комментировать

Белградское дерби, которое должно было состояться в среду, 27 сентября, перенесено на неопределенный срок. Причина - очередная волна насилия в непризнанном Косово, где в результате перестрелки с полицейскими силами непризнанного Косово погибли трое сербов.

В Сербии в связи с этим объявили траур, а один из застреленных полицейскими непризнанного Косово казался поклонником «Црвены Звезды», так что в клубе объявили свой траур.

Стоит заметить, что «Красная Звезда», то есть «Црвена Звезда», не очень удачно начала сезон - она набрала 15 очков и идет третьей, в то время как «Партизан» с девятнадцатью очками идет первым.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Партизан Црвена Звезда чемпионат Сербии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Чили (жен) Чили (жен)
Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен)
2
1
2.02 3.50 3.70
Видео
26.09.23 в 20:00
Сьервос Сьервос
Caja Oblatos CFD
Видео
26.09.23 в 21:00
Марокко (жен) Марокко (жен)
Замбия (жен) Замбия (жен)
2.20 3.35 2.90
Видео
27.09.23 в 03:06
ФК Мока
Голден Лион
Видео
27.09.23 в 16:00
Швеция (до 17 лет) Швеция (до 17 лет)
Молдова (до 17 лет) Молдова (до 17 лет)
Видео
27.09.23 в 16:00
Латвия (до 17 лет) Латвия (до 17 лет)
Польша (до 17 лет) Польша (до 17 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Сентября
19:21 · Другое
​Белградское дерби перенесено из-за насилия в Косово и Метохии
25 Сентября
21:54 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Краснодара» Берг попрощался с футболом официально
24 Сентября
00:00 · Другое
​В Албании перенесли дерби, дабы сыграть на лучшем стадионе страны
22 Сентября
22:43 · Англия. Премьер-лига
Гильфи Сигурдссон сыграл в официальном матче впервые за два года
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Кержакова победил в чемпионате Сербии второй раз кряду
01:51 · Другое
​Египетский игрок сменил четыре клуба за месяц
20 Сентября
20:42 · Другое
​Иличич отстранён от тренировок в «Мариборе»
19 Сентября
19:39 · Другое
Известен номер Бакаева в клубе из ОАЭ
18 Сентября
21:46 · Россия. Премьер-лига
Источник: Зелимхан Бакаев стал игроком клуба из Абу-Даби 2
19:13 · Франция. Лига 1
Дракслер стал игроком катарского клуба, немцу всего 29 лет официально
17 Сентября
16:02 · Другое
Президент «Спартака» из Суботицы оценил работу Александра Кержакова
15 Сентября
20:58 · Россия. Премьер-лига
Зуев подтвердил свой переход в сербский клуб
17:46 · Испания. Ла Лига
Алькасер стал одноклубником Иньесты официально
12 Сентября
22:24 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович: «В первую тройку клуб Кержакова в Сербии точно не попадёт»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Зуев может продолжить карьеру в Сербии
Все новости
Рекомендуем