​Белградское дерби перенесено из-за насилия в Косово и Метохии

Белградское дерби, которое должно было состояться в среду, 27 сентября, перенесено на неопределенный срок. Причина - очередная волна насилия в непризнанном Косово, где в результате перестрелки с полицейскими силами непризнанного Косово погибли трое сербов.

В Сербии в связи с этим объявили траур, а один из застреленных полицейскими непризнанного Косово казался поклонником «Црвены Звезды», так что в клубе объявили свой траур.

Стоит заметить, что «Красная Звезда», то есть «Црвена Звезда», не очень удачно начала сезон - она набрала 15 очков и идет третьей, в то время как «Партизан» с девятнадцатью очками идет первым.