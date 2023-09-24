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​В Албании перенесли дерби, дабы сыграть на лучшем стадионе страны

24 Сентября 2023 • 00:00 Комментировать

На следующей неделе в албанском чемпионате должно было состояться дерби Тираны между «Партизани» и «Тираной». Однако руководство обоих клубов, обсудив вопрос между собой, договорилось перенести его на 19 октября.

Причина? Очень простая - желание сыграть на «Air Albania», главном стадионе албанской столицы, вмещающем 22 тысячи зрителей. Сейчас стадион закрыт - его готовят для двух октябрьских матчей сборной страны. Альтернативой мог бы стать другой стадион, вмещающий 4500 зрителей. Но оба клуба отвергли этот вариант.

Пока же «Партизани» обыграл другой клуб из столицы, «Динамо Тирана» (3:1), а «Тирана» обыграла «Эрзени» со счетом 1:0.


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Евро-Футбол.Ру,
Партизани Тирана чемпионат Албании
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