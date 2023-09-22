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​Египетский игрок сменил четыре клуба за месяц

22 Сентября 2023 • 01:51 Комментировать

Бывший игрок египетской сборной Амр Варда, в 2018 году сыгравший на чемпионате мира в России, очень весело провел лето, сменив за месяц сразу четыре клуба. Первую половину года Амр провел на Кипре в составе лимассолского «Аполлона», контракт с которым закончился, как водится, в последний день июня.

Затем он чуть отдохнул и 12 августа подписал контракт с марокканским клубом «Раха» из Касабланки. Но что-то там не пошло и через две недели Варда сам решил покинуть клуб, расторгнув контракт и выплатив неустойку. Он вернулся на Кипр и 24 августа подписал там новый контракт, уже с «Доксой», небольшим клубом из пригорода Никосии.

Но что-то не сложилось и в этот раз, и вскоре Амр оказался в Иране, подписав контракт с «Эстиглялем». Однако, поди ж ты, и в Иране привередливому Варде не понравилось, он попытался вернуться в Марокко, но там с ним решили не связываться во второй раз, и сейчас Амр выступает в родной Александрии, в составе «Фарко».


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