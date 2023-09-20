​Иличич отстранён от тренировок в «Мариборе»

Известный словенский футболист Йосип Иличич, в прошлом выступавший за «Фиорентину» и «Аталанту», недавно вернулся на родину, в Словению, в состав «Марибора» - одного из самых известных клубов этой маленькой страны.

Сперва дела его там шли очень хорошо, но сейчас все испортилось - Иличич рассорился с главным тренером Дамиром Кржнаром, так как тот счел его виновником в неудачах команды - она не может выиграть уже четыре матча в чемпионате и была выбита из предварительного раунда Лиги конференций турецкого «Фенербахче».

Сейчас Иличич отстранен от тренировок, что будет в будущем, неизвестно, а его контракт, между тем, рассчитан до 2025 года в мире.