Известен номер Бакаева в клубе из ОАЭ

Известен игровой номер полузащитника «Аль-Вахды» Зелимхана Бакаева, перешедшего на правах аренды из петербургского «Зенита».

По информации Metaratings.ru, экс-футболист «сине-бело-голубых» будет выступать за коллектив из ОАЭ в футболке под 30-м номером.

Сегодня, 19 сентября, пресс-служба петербургского клуба объявила о переходе полузащитника на правах аренды до конца текущего сезона без опции выкупа. В футболке «Зенита» Бакаев выступал с 2022 по 2023 год. На счету 27-летнего игрока 34 матча в рамках всех состязаний, в которых Зелимхан забил всего три гола.