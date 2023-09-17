Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Президент «Спартака» из Суботицы оценил работу Александра Кержакова

17 Сентября 2023 • 16:02 Комментировать

Президент сербского «Спартака» из Суботицы Никола Симович высказался о работе главного тренера Александра Кержакова.

Спортивный функционер отметил, что под руководством российского специалиста команда вышла на новый уровень, и если он встроит новых игроков, которые пришли в летнее трансферное окно, то результаты будут ещё лучше.

«Так что на данный момент у меня нет вопросов к Александру Кержакову — мы полностью довольны его работой», - приводит слова Симовича Sport24.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице после семи проведенных туров. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Спартак Суботица Никола Симович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Голд-Кост Найтс Голд-Кост Найтс
Моретон Бэй Юнайтед Моретон Бэй Юнайтед
1
0
1.47 4.20 5.80
Видео
17.09.23 в 15:00
VfR Neumunster1
Nordmark Satrup
Видео
80 мин
Лестер (жен) Лестер (жен)
Ливерпуль (жен) Ливерпуль (жен)
0
2
Видео
17.09.23 в 16:00
Luebeck II Luebeck II
СВ Пройссен 09 Райнфельд СВ Пройссен 09 Райнфельд
Видео
17.09.23 в 16:00
Экернфёрдер СВ Экернфёрдер СВ
Бордесхольм Бордесхольм
Видео
17.09.23 в 17:00
Крей Уондерерс Крей Уондерерс
Рамсгейт
Видео
17.09.23 в 17:00
Бигглсуэйд
Кембридж Сити
Видео
17.09.23 в 17:00
Уингейт энд Финчли Уингейт энд Финчли
Фарнборо Фарнборо
Видео
17.09.23 в 20:00
Caja Oblatos CFD
Ситакуаро Ситакуаро
Видео
17.09.23 в 21:00
Маритиму Ла-Гуайра Маритиму Ла-Гуайра
Фундактион АИФИ Фундактион АИФИ
Видео
17.09.23 в 22:00
Атлетико Эль Вигия Атлетико Эль Вигия
Яракуянос Яракуянос
Видео
17.09.23 в 22:00
Депортиво Миранда Депортиво Миранда
Боливар Спорт Клуб Боливар Спорт Клуб
Видео
17.09.23 в 22:30
Академия Рей Академия Рей
Реал Фронтера Реал Фронтера
3.05 3.45 2.15
Видео
17.09.23 в 22:30
Атлетико Ла Круз Атлетико Ла Круз
Динамо Пуэрто-Ла-Крус Динамо Пуэрто-Ла-Крус
Видео
17.09.23 в 23:00
Трухильянос Трухильянос
Уренья Уренья
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
16:02 · Другое
Президент «Спартака» из Суботицы оценил работу Александра Кержакова
15 Сентября
20:58 · Россия. Премьер-лига
Зуев подтвердил свой переход в сербский клуб
17:46 · Испания. Ла Лига
Алькасер стал одноклубником Иньесты официально
12 Сентября
22:24 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович: «В первую тройку клуб Кержакова в Сербии точно не попадёт»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Зуев может продолжить карьеру в Сербии
11 Сентября
02:44 · Другое
Модест близок к переходу в египетский «Аль-Ахли»
09 Сентября
17:04 · Другое
Тимощук: Знал о планах Кокорина раньше, чем об этом написали в прессе
08 Сентября
19:43 · Англия. Премьер-лига
Катарский «Аль-Духаиль» представил Коутиньо официально
02:33 · Другое
​В Австрии президент клуба напоил пивом фанатов прямо во время матча
01:07 · Другое
​Скандальный экс-защитник «Лацио» перебрался на Мальту
07 Сентября
21:12 · Другое
«Спартак» и «Фратрия» выяснят отношения в Болгарии
06 Сентября
18:46 · Украина. Премьер-лига
Гармаш завершил переход в «Осиек» официально
05 Сентября
22:25 · Другое
Колыванов - о возвращении Кокорина в «Арис»: Он будет королём
21:50 · Другое
Сигурдссон будет выступать в чемпионате Дании
13:38 · Другое
Дичь дня: В Румынии футболиста купили за два контейнера 1
Все новости
Рекомендуем