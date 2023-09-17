Президент «Спартака» из Суботицы оценил работу Александра Кержакова

Президент сербского «Спартака» из Суботицы Никола Симович высказался о работе главного тренера Александра Кержакова.

Спортивный функционер отметил, что под руководством российского специалиста команда вышла на новый уровень, и если он встроит новых игроков, которые пришли в летнее трансферное окно, то результаты будут ещё лучше.

«Так что на данный момент у меня нет вопросов к Александру Кержакову — мы полностью довольны его работой», - приводит слова Симовича Sport24.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице после семи проведенных туров.