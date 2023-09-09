Тимощук: Знал о планах Кокорина раньше, чем об этом написали в прессе

Тренер питерского «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, почему ему интересно наблюдать за чемпионатом Кипра.

Специалист рассказал, что ему интересен чемпионат только из российского форварда Александра Кокорина, и он знал о планах нападающего по поводу возвращения ещё раньше, чем об этом написали в прессе.

«Я смотрю обзоры, когда он забивает голы, наблюдаю за турнирной таблицей. Больше меня в этом чемпионате ничего не интересует», - приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

Напомним, что Кокорин, который принадлежит «Фиорентине», второй сезон подряд проведёт в аренде в кипрском клубе.