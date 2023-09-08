Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​В Австрии президент клуба напоил пивом фанатов прямо во время матча

08 Сентября 2023 • 02:33 Комментировать

Любопытный эпизод случился во время матча австрийской Бундеслиги между «Вольфсбергером» и «Хартбергом». Во втором тайме игры президент «Хартберга», Бриджит Аннерль, неожиданно решила порадовать верных поклонников клуба, приехавших на гостевой матч. Она подошла к ним и подарила им три сотни евро, пояснив, что это «на карманные расходы».

- Они сидели на солнце, было жарко, и мне стало жалко их, ведь они так верно поддерживали клуб. Я дала им денег на дополнительное пиво, в такую жару это был минимум того, что я могла сделать для них, - пояснила свой жест Бриджит.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбергер чемпионат Австрии Хартберг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.09.23 в 12:30
Голд-Кост Найтс Голд-Кост Найтс
Пенинсула Пауэр Пенинсула Пауэр
1.67 4.00 4.20
Видео
08.09.23 в 20:00
Chilangos FC
Caja Oblatos CFD
Видео
08.09.23 в 21:00
Депортиво Донгу ФК Депортиво Донгу ФК
Сьервос Сьервос
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Сентября
02:33 · Другое
​В Австрии президент клуба напоил пивом фанатов прямо во время матча
01:07 · Другое
​Скандальный экс-защитник «Лацио» перебрался на Мальту
07 Сентября
21:12 · Другое
«Спартак» и «Фратрия» выяснят отношения в Болгарии
06 Сентября
18:46 · Украина. Премьер-лига
Гармаш завершил переход в «Осиек» официально
05 Сентября
22:25 · Другое
Колыванов - о возвращении Кокорина в «Арис»: Он будет королём
21:50 · Другое
Сигурдссон будет выступать в чемпионате Дании
13:38 · Другое
Дичь дня: В Румынии футболиста купили за два контейнера 1
12:43 · Другое
Гранат прокомментировал возвращение Кокорина в «Арис»
31 Августа
17:53 · Италия. Серия А
35-летний Глик вернулся в чемпионат Польши официально
17:43 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Рубина» Уремович вернулся на родину официально
30 Августа
21:14 · Франция. Лига 1
Романо: «Аль-Араби» и «ПСЖ» почти согласовали трансфер Верратти, сам игрок ещё не дал ответ»
01:04 · Другое
Легенда «Барселоны» может потерять работу в болгарском клубе
00:24 · Франция. Лига 1
Верратти находится в шаге от ухода из «ПСЖ» – названа сумма трансфера слухи
29 Августа
17:22 · Англия. Чемпионшип
Защитник «Саутгемптона» перебрался в чемпионат Катара официально
01:55 · Другое
«Кинули, кинули, и по морде двинули» - «ультрасы» «Вислы» жестоко отомстили вратарю
Все новости
Рекомендуем