​В Австрии президент клуба напоил пивом фанатов прямо во время матча

Любопытный эпизод случился во время матча австрийской Бундеслиги между «Вольфсбергером» и «Хартбергом». Во втором тайме игры президент «Хартберга», Бриджит Аннерль, неожиданно решила порадовать верных поклонников клуба, приехавших на гостевой матч. Она подошла к ним и подарила им три сотни евро, пояснив, что это «на карманные расходы».

- Они сидели на солнце, было жарко, и мне стало жалко их, ведь они так верно поддерживали клуб. Я дала им денег на дополнительное пиво, в такую жару это был минимум того, что я могла сделать для них, - пояснила свой жест Бриджит.