​Скандальный экс-защитник «Лацио» перебрался на Мальту

Камерунский защитник Джозеф Минала, в прошлом поигравший в «Лацио» и оскандалившийся там историей с паспортом, покинул Латвию и теперь будет выступать на Мальте. Он заключил контракт с клубом «Слима Уондерерс», соглашение будет действовать до конца сезона - до 30 июня 2024 года. В Италии Минала, помимо «Лацио», успел поиграть за такие клубы, как «Бари», «Салернитана» и «Луккезе», а также «Олбия».

Мальтийский чемпионат еще не стартовал, это случится на следующей неделе, в своем первом матче «Слима Уондерерс» сыграет в гостях с «Биркиркарой». Это случится семнадцатого сентября.