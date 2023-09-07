«Спартак» и «Фратрия» выяснят отношения в Болгарии

В Болгарии встретятся «Спартак» и «Фратрия». Но нет, это не игра «красно-белых» против команды крупнейшего фанатского сообщества клуба, а матч стадии 1/32 финала Кубка Болгарии.

Просто «Спартак» из черноморского города Варна, что играет во Второй болгарской лиге, примет дома клуб из третьего по силе болгарского дивизиона. Его название созвучно с фанатской организацией «Спартака» московского. Базируются оппоненты болгарских спартаковцев, кстати, тоже в солнечной Варне, поэтому игру полноправно можно назвать дерби.

Матч знакомых российскому болельщику по названиям команд состоится завтра, 8 сентября. Актуальный бесплатный прогноз на игру подготовил портал LiveResult.ru.