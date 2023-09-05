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Колыванов - о возвращении Кокорина в «Арис»: Он будет королём

05 Сентября 2023 • 22:25 Комментировать

Российский специалист Игорь Колыванов высказался о возвращении нападающего Александра Кокорина в кипрский «Арис».

Главный тренер «Текстильщика» считает этот шаг объяснимым, ведь в прошлый сезон он провел там великолепно.

«Если Александр решил снова выступать за «Арис», значит, понял: шансов в «Фиорентине» больше точно не получит. Зато там он будет королем», - приводит слова Колыванова RT.

Арендное соглашение россиянина с клубом из Лимассола рассчитан до конца нынешнего сезона. Стоит отметить, что его контракт с итальянской «Фиорентиной» также заканчивается 30 июня 2024 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Игорь Колыванов
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