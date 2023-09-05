Сигурдссон будет выступать в чемпионате Дании

Бывший футболист английской АПЛ Гильфи Сигурдссон, выступавший там за «Тоттенхэм» и «Эвертон», карьера которого прервалась на два года из-за скандала о педофилии, весной был полностью оправдан в этой темной истории, и сейчас нашел себе новый рабочий клуб. С Уэйном Руни, протянувшим ему руку помощи, в итоге не срослось - Сигурдссон подумал и решил не перебираться в Северную Америку.

Вместо этого он нашел себе место в датском чемпионате, Гильфи будет защищать цвета выступающего в датской Суперлиге «Люнгбю». Информация об этом уже опубликована на официальном сайте датского клуба.