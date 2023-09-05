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Сигурдссон будет выступать в чемпионате Дании

05 Сентября 2023 • 21:50 Комментировать

Бывший футболист английской АПЛ Гильфи Сигурдссон, выступавший там за «Тоттенхэм» и «Эвертон», карьера которого прервалась на два года из-за скандала о педофилии, весной был полностью оправдан в этой темной истории, и сейчас нашел себе новый рабочий клуб. С Уэйном Руни, протянувшим ему руку помощи, в итоге не срослось - Сигурдссон подумал и решил не перебираться в Северную Америку.

Вместо этого он нашел себе место в датском чемпионате, Гильфи будет защищать цвета выступающего в датской Суперлиге «Люнгбю». Информация об этом уже опубликована на официальном сайте датского клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Люнгбю Гильфи Сигурдссон
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