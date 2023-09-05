Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Дичь дня: В Румынии футболиста купили за два контейнера

05 Сентября 2023 • 13:38 Комментировать

Румынский клуб «Вииторул Тыргу-Жиу», который выступает во втором по рангу дивизионе, осуществил трансфер камерунского нападающего Азиза Нджифакуэ. «Лугож» из четвёртого дивизиона получил за 27-летнего футболиста не деньги, а два металлических контейнера. Их «Вииторул» собирается использовать в качестве раздевалок на базе. Об этой дикой истории рассказывает Gazeta Sporturilor.

В настоящий момент ведущие футбольные лиги мира ушли на паузу, связанную с матчами сборных. Если говорить об РПЛ, то после семи сыгранных туров на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вииторул Тыргу-Жиу Азиз Нджифакуэ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.09.23 в 21:30
Стейнинг Таун
Хэдли
Видео
05.09.23 в 21:30
Вест Окленд Таун
Бишоп Окленд
Видео
05.09.23 в 21:45
Уайтхок Уайтхок
Севенокс Таун
Видео
05.09.23 в 21:45
Шифнел Таун
Нантвиш Таун Нантвиш Таун
Видео
05.09.23 в 21:45
Биконсфилд Таун Биконсфилд Таун
Саутхолл ФК Саутхолл ФК
Видео
05.09.23 в 21:45
Ранкорн Линнетс
Чарнок Ричард
Видео
05.09.23 в 21:45
Нортвуд
Бинфилд
Видео
05.09.23 в 21:45
Харингей Боро Харингей Боро
Далвич Хэмлет Далвич Хэмлет
Видео
05.09.23 в 21:45
Хоршем Хоршем
Летерхед Летерхед
Видео
05.09.23 в 21:45
Мэтлок Таун Мэтлок Таун
Гейнсборо Гейнсборо
Видео
05.09.23 в 21:45
Emley
Уиднс
Видео
05.09.23 в 21:45
Уолтемстоу
Бедфорд Бедфорд
Видео
05.09.23 в 21:45
Роксхэм
Конкорд Рейнджерс Конкорд Рейнджерс
Видео
05.09.23 в 21:45
Марин Марин
Гайзли Гайзли
Видео
05.09.23 в 21:45
Каршолтон Атлетик Каршолтон Атлетик
Ленсинг
Видео
06.09.23 в 10:00
Мьянма (до 23 лет) Мьянма (до 23 лет)
Кыргызстан (до 23 лет) Кыргызстан (до 23 лет)
Видео
06.09.23 в 11:30
India U23
Мальдивы (до 23 лет) Мальдивы (до 23 лет)
Видео
06.09.23 в 12:00
Сингапур (до 23 лет)
Йемен (до 23 лет) Йемен (до 23 лет)
Видео
06.09.23 в 12:30
Малайзия (до 23 лет)
Bangladesh U23
Видео
06.09.23 в 14:00
Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет)
Катар (до 23 лет) Катар (до 23 лет)
Видео
06.09.23 в 14:35
ОАЭ (до 23 лет) ОАЭ (до 23 лет)
Китай (до 23 лет) Китай (до 23 лет)
Видео
06.09.23 в 15:00
Иран (до 23 лет) Иран (до 23 лет)
Hong Kong U23
Видео
Отменен
Австралия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет)
КНДР (до 23 лет) КНДР (до 23 лет)
0
0
Видео
06.09.23 в 15:00
Chinese Taipei U23
Туркменистан (до 23 лет) Туркменистан (до 23 лет)
Видео
06.09.23 в 15:00
Вьетнам (до 23 лет) Вьетнам (до 23 лет)
Guam U23
Видео
06.09.23 в 16:00
Камбоджа (до 23 лет) Камбоджа (до 23 лет)
Ливан (до 23 лет) Ливан (до 23 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Сентября
13:38 · Другое
Дичь дня: В Румынии футболиста купили за два контейнера
12:43 · Другое
Гранат прокомментировал возвращение Кокорина в «Арис»
31 Августа
17:53 · Италия. Серия А
35-летний Глик вернулся в чемпионат Польши официально
17:43 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Рубина» Уремович вернулся на родину официально
30 Августа
21:14 · Франция. Лига 1
Романо: «Аль-Араби» и «ПСЖ» почти согласовали трансфер Верратти, сам игрок ещё не дал ответ»
01:04 · Другое
Легенда «Барселоны» может потерять работу в болгарском клубе
00:24 · Франция. Лига 1
Верратти находится в шаге от ухода из «ПСЖ» – названа сумма трансфера слухи
29 Августа
17:22 · Англия. Чемпионшип
Защитник «Саутгемптона» перебрался в чемпионат Катара официально
01:55 · Другое
«Кинули, кинули, и по морде двинули» - «ультрасы» «Вислы» жестоко отомстили вратарю
26 Августа
23:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на 18-летнего мексиканца слухи
25 Августа
00:50 · Другое
«Ред Булл Зальцбург» установил новый рекорд австрийского футбола, команда не проигрывает 34 матча
18 Августа
19:26 · Россия. Премьер-лига
Пруцев перешёл из «Црвены Звезды» в другой европейский клуб
16 Августа
01:00 · Другое
Дерби Лодзя дважды прерывали из-за 600-летия города
15 Августа
23:15 · Россия. Премьер-лига
Ивелин Попов обрёл новый клуб на родине официально
12 Августа
01:48 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» покупает защитника сборной Хорватии за 23 млн евро
Все новости
Рекомендуем