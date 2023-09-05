Дичь дня: В Румынии футболиста купили за два контейнера

Румынский клуб «Вииторул Тыргу-Жиу», который выступает во втором по рангу дивизионе, осуществил трансфер камерунского нападающего Азиза Нджифакуэ. «Лугож» из четвёртого дивизиона получил за 27-летнего футболиста не деньги, а два металлических контейнера. Их «Вииторул» собирается использовать в качестве раздевалок на базе. Об этой дикой истории рассказывает Gazeta Sporturilor.

В настоящий момент ведущие футбольные лиги мира ушли на паузу, связанную с матчами сборных. Если говорить об РПЛ, то после семи сыгранных туров на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар».