Гранат прокомментировал возвращение Кокорина в «Арис»

Бывший игрок российской сборной Владимир Гранат поделился мнением о возвращении Александра Кокорина в кипрский «Арис».

«Самое главное, что ему там комфортно. Видно, какой футбол он показывает: яркий, результативный. Сейчас в «Фиорентине» особо не надеялись на него. Он может проявить себя на Кипре и помочь команде», — заявил участник ЧМ-2018 в интервью «Матч ТВ». По его мнению, на Кокорина в «Арисе» будут возложены большие ожидания, что связано с его талантом, который, по словам эксперта, может быть реализован на таком уровне.

Напомним, что Александр Кокорин вновь будет выступать в составе кипрского клуба на правах аренды из «Фиорентины». Россиянин заявлен за «Арис» для участия в групповом этапе Лиги Европы.