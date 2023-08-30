Легенда «Барселоны» может потерять работу в болгарском клубе

Болгарская пресса пишет о том, что дни Хосе Мария Бакеро у руля местной «Славии» сочтены, вскоре легендарный игрок «Барселоны», долгое время игравший бок о бок с Хосепом Гвардиолой, покинет клуб из-за неудовлетворительных результатов «Славии». В первых шести турах начавшегося болгарского чемпионата софийский клуб набрал только четыре очка, забив три мяча и пропустив тринадцать.

В минувшие выходные «Славия», вдобавок, проиграла дерби со столичным ЦСКА. Стоит заметить, что Бакеро стал тренером «Славии» совсем недавно, в июне, а до этого он очень долго, практически десять лет, не тренировал.