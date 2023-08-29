«Кинули, кинули, и по морде двинули» - «ультрасы» «Вислы» жестоко отомстили вратарю

Кевин Комар, польский голкипер «Пущи» из Неполомице, и не подозревал, чем для него обернется поездка в Краков, где его команда, вышедшая в высшую лигу польского футбола, играет свои домашние матчи по причине плохого состояния домашнего стадиона. «Пуща» обыграла «Лодзь», после чего 20-летний голкипер решил съездить в городок Мали-Вишниц, в 50 километрах от Кракова - забрать оттуда мать своей девушки и вернуться обратно.

Но именно там разыгралась драма - Комара случайно узнала группа болельщиков «Вислы» из Кракова, оказавшихся в соседнем городе по случаю некоего праздника. «Ультрасы» узнали вратаря, ведь именно он стоял в воротах в переходных матчах против «Вислы» - «Пуща» выиграла 4:1 и вышла в высшую лигу, ну а «Висла» ушла на понижение.

Как нетрудно догадаться, голкипера начали провоцировать, даже немного поколотили, но он сумел все-таки ретироваться и даже не стал обращаться в полицию. Но прибыв домой, увидел, что его ждут уже и там. И в полицию звонить все-таки пришлось.