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«Ред Булл Зальцбург» установил новый рекорд австрийского футбола, команда не проигрывает 34 матча

25 Августа 2023 • 00:50 Комментировать

Уже четыре тура прошли в австрийском чемпионате, фаворит турнира, «Ред Булл Зальцбург», выиграл все четыре игры и уверенно лидирует в чемпионате - двенадцать забитых голов и лишь один пропущенный.

Попутно, обыграв в четвертом туре «Хартберг» со счетом 5:1, «Ред Булл Зальцбург» установил новый рекорд чемпионата Австрии, который проводится в нынешнем виде с сезона 1974/1975. Ранее еще никто и никогда в этой стране не выдавал серию из тридцати четырех матчей без поражений.

В субботу, двадцать шестого августа в очередном туре австрийской Бундеслиги «Ред Булл Зальцбург» сыграет с «Вольфсбергом».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург чемпионат Австрии
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