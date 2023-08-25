«Ред Булл Зальцбург» установил новый рекорд австрийского футбола, команда не проигрывает 34 матча

Уже четыре тура прошли в австрийском чемпионате, фаворит турнира, «Ред Булл Зальцбург», выиграл все четыре игры и уверенно лидирует в чемпионате - двенадцать забитых голов и лишь один пропущенный.

Попутно, обыграв в четвертом туре «Хартберг» со счетом 5:1, «Ред Булл Зальцбург» установил новый рекорд чемпионата Австрии, который проводится в нынешнем виде с сезона 1974/1975. Ранее еще никто и никогда в этой стране не выдавал серию из тридцати четырех матчей без поражений.

В субботу, двадцать шестого августа в очередном туре австрийской Бундеслиги «Ред Булл Зальцбург» сыграет с «Вольфсбергом».