Дерби Лодзя дважды прерывали из-за 600-летия города

В третьем туре польского чемпионата календарь свел два клуба из одного и того же города - Лодзя. «Видзев» принимал в формально домашнем матче «Лодзь», это был 69-й дерби горда, и пришелся этот матч на день, когда в Лодзе праздновали 600-летие города.

В связи с этим фанаты обоих клубов устроили настоящие пиротехнические сражения на трибунах, из-за чего арбитру Томашу Квятковски пришлось дважды останавливать матч.

Но в итоге он все-таки был доигран и завершился минимальной победой «Видзева» благодаря голу испанского футболиста Хорди Санчеса, в прошлом поигравшего за дубль «Валенсии».