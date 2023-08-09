Иньеста прокомментировал переход в клуб из ОАЭ

Испанский полузащитник Андрес Иньеста высказался о переходе в «Эмирейтс».

Легендарный экс-игрок «Барселоны» заключил с клубом из ОАЭ контракт до середины следующего года, о чём стало известно во вторник.

«Новый клуб, новое приключение, всё тот же энтузиазм, что и раньше», – написал 39-летний футболист в социальных сетях.

Андрес Иньеста покинул «Барселону» в 2018 году, перебравшись в «Виссел Кобе». В составе японского коллектива хавбек провёл 134 матча, записав на свой счёт 26 забитых мячей и 25 результативных передач.

За сборную Испании Иньеста выступал с 2006 по 2018 год. В его активе 14 забитых мячей в 131 встрече за национальную команду.