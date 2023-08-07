Соломатин отправился на СВО

Бывший футболист столичных ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин отправился в зону боевых действий «Специальной военной операции».

По информации Mash, участник чемпионата мира - 2002 подписал контракт с околофутбольным батальоном Española. Отметим, что ранее Соломатин несколько раз приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью для добровольческого отряда, собранного из футбольных фанатов, а теперь и сам решил присоединиться к их числу.

Напомним, что Соломатин провёл 13 матчей в футболке национальной команды. На его счету одно золото Премьер-лиги и пять побед в Кубка России.