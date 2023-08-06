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Роналду забил за «Аль-Наср» в третьем матче подряд

06 Августа 2023 • 18:51 Комментировать (1)

Сейчас проходит матч 1/4 финала Клубного кубка Арабских чемпионов между марокканской «Раждой» Касабланка и «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

На 19-й минуте матча номинальные гостей вперёд вывел португальский нападающий Криштиану Роналду. Форвард отличился в третьем матче подряд.

На поле с первых минут за саудовский клуб также вышли новички: Садио Мане, Секо Фофана, Марцело Брозович и Алекс Теллеш.

В турнире также продолжает выступать «Аль-Хиляль», состав которого пополнил бывший игрок питерского «Зенита» Малком.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Раджа Касабланка
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Августа 2023 в 19:11
ай кришти красаучек.. опять тащил весь мач.. а про шмеция ваще ничё не пишуть.. и слава боху.. А-ха-ха-ха! )))
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