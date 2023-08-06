Роналду забил за «Аль-Наср» в третьем матче подряд

Сейчас проходит матч 1/4 финала Клубного кубка Арабских чемпионов между марокканской «Раждой» Касабланка и «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

На 19-й минуте матча номинальные гостей вперёд вывел португальский нападающий Криштиану Роналду. Форвард отличился в третьем матче подряд.

На поле с первых минут за саудовский клуб также вышли новички: Садио Мане, Секо Фофана, Марцело Брозович и Алекс Теллеш.

В турнире также продолжает выступать «Аль-Хиляль», состав которого пополнил бывший игрок питерского «Зенита» Малком.